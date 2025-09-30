Natación juvenil venezolana cumplió en el Campeonato Suramericano

Culmina la participación de la delegación venezolana en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil que se realizó del 24 a 28 septiembre en Río de Janeiro, Brasil, donde los nadadores criollos consiguieron una destacada cosecha de medallas, mientras que los equipos de relevos también aportaron importantes resultados para el podio venezolano.

El nadador venezolano, Ángelo Toscano, oriundo de San Juan de Colón, estado Táchira, se proclamó campeón suramericano de la prueba de 400 metros combinados juvenil con un tiempo de 4:38.36, seguido por el brasileño Joao Oliveira con 4:40.44 (plata) y el colombiano Matías Ramírez con 4:44.45 (bronce).

Baño plateado

El multimedallista de los Juegos Escolares Bucaramanga, Colombia 2024, Adam Uriel Rosales se colgó la medalla de plata en los 200 metros libres juvenil A al cronometrar 1:53.03, por detrás del brasileño Lucas De Santos con 1:50.03 (oro) y por delante del también brasileño Otto Pesciotto con 1:57.24 (bronce).

Rosales también se adueñó de la medalla de plata en los 400 metros libres juvenil A con 3:58.80. La prueba fue dominada por De Santos con nuevo registro suramericano de 3:54.59. La medalla de bronce fue para el argentino Mateo Mayer con 4:02.70.

Asimismo, Adam Uriel Rosales sumó otra medalla de plata en los 100 metros libres con un tiempo de 52.99, seguido de su compañero Juan Gómez con 52.92. La medalla de oro fue para el brasileño Lucas De Santos con 51.06.

Por otra parte, se alzó con la medalla de bronce en los 50 metros libres con un tiempo de 24.26. La medalla de oro fue para el brasileño De Santos nuevamente con nuevo registro suramericano para la categoría, quien fue escoltado por el argentino Federico Bottos con 24.07 (plata)

Sigue la suma

Juan Gómez se hizo de la medalla de plata en los 200 metros mariposa juvenil A con un registro de 2:11.45. La prueba la dominó el colombiano Ian Maldonado con un tiempo de 2:06.45, mientras que la medalla de bronce quedó en poder del peruano Vicenzo Obreros con 2:08.77.

De igual manera, se colgó la plata en los 100 metros mariposa al detener el reloj con 56.23, seguido de su compañero Vitangelo Di Giuseppe con 57.20 (bronce). La medalla de oro quedó en manos del colombiano Ian Maldonado con récord suramericano para la categoría de 55.71.

El joven mirandino también sumó un bronce en la prueba de los 50 metros mariposa juvenil A con un registro de 25.77, por detrás del colombiano Ian Maldonado con un tiempo de 25.66 (oro) y del argentino Federico Bottos con 25.93 (plata).

La reina indiscutible de los Juegos Nacionales Oriente 2024, Mónica Leydar, detuvo el reloj en 2:15.16 para subir al tercer lugar del podio en los 200 metros mariposa juvenil B. La medalla de oro fue para la argentina Ariadna Hein con 2:11.86, seguida de la peruana Yasmin Silva con 2:12.56.

De igual manera, se colgó el bronce en los 200 metros espalda al detener el reloj en 2:20.83, por detrás de las argentinas Malena Santillán con 2:12.92, medalla de oro y récord suramericano para la categoría, y Mabel Dieleke con 2:14.67 para la plata.

Por su parte, Ana Paula Verde sumó una medalla de bronce al registrar 1:04.71 en la prueba de los 100 metros espalda de la categoría juvenil B, por detrás de las argentinas Mabel Dieleke con 1:02.19 y récord de la prueba (oro) y Malena Santillán con 1:03.79 (plata).

Relevos

El relevo femenino 4×100 metros libres de juvenil A se hizo de la medalla de bronce con un tiempo de 4:06.88. La prueba fue dominada por Argentina con 3:55.37 (oro), seguido de Brasil con un crono de 3:58.40 (plata).

El relevo masculino 4×100 juvenil A subió al segundo peldaño del podio con un tiempo de 3:35.42. El primer peldaño fue para Brasil con 3:32.00, mientras que el tercer escalón quedó en manos del relevo argentino con 3:40.05.

Mientras que el relevo juvenil B masculino se quedó con el bronce con 3:32.63. La medalla de oro fue para Brasil con 3:18.93, seguido del cuarteto de Argentina con 3:26.56 (plata).

En el 4×100 libre mixto juvenil A, Venezuela ocupó el tercer lugar del podio con 3:46.64. La prueba fue ganada por el equipo de Brasil con un tiempo de 3:43.46, escoltado por el relevo argentino.

Los tritones venezolanos del 4×200 libre masculino se colgaron la medalla de plata en la categoría juvenil B con un registro de 7:52.40, por detrás del equipo brasileño con récord suramericano de la categoría con 7:43.60 y por delante de la posta argentina con 8:02.54 (bronce).

La posta del 4×100 combinado femenino juvenil B se posicionó en la tercera plaza con un tiempo de 4:02.39, por detrás del equipo brasileño con 3:54.72 (oro) y el relevo argentino con 4:01.03.

Asimismo, el equipo 4×100 combinado masculino juvenil B ocupó la tercera lugar con 4:28.48. La primera plaza la ocupó la posta brasileña con 4:12.69 para récord suramericano, escoltado por los argentinos con 4:12.91.

F/Prensa Mindeporte