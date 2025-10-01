Navidades Felices inician este 1° de octubre como antídoto contra la violencia

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó para este miércoles el inicio oficial de la Navidad en el país, con el propósito de cultivar alegría, paz y felicidad en los hogares venezolanos.

El anuncio lo hizo el pasado lunes en su programa Con Maduro +, donde también activa la temporada comercial y festiva en todo el territorio nacional.

“El adelanto de la Navidad es la mejor vacuna que hemos descubierto contra los amargados, los fascistas y los violentos», expresó el mandatario nacional, quien reafirma que Venezuela se inmuniza desde hoy “con una gran dosis de amor, vida y esperanza”.

Asimismo, mencionó que para los últimos trimestres del año, se superarán los nueve puntos de crecimiento económico en la nación bolivariana, impulsado por el dinamismo comercial, las inversiones, la producción nacional, las importaciones y el consumo interno.

A su vez, destacó que la economía venezolana muestra signos de expansión sostenida, con participación activa del sector privado y del Poder Popular.

El Gobierno Nacional, con respaldo de la unión cívico-militar-policial, se compromete a garantizar que las festividades navideñas se desarrollen en paz y armonía, con actividades recreativas, culturales y musicales en todo el país.

F/VTV