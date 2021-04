Nelson Díaz Lairet: “Ahora debemos ser más precavidos con las cirugías”

El doctor Nelson Díaz Lairet es médico cirujano, especializado en oncología y urología que desde hace años viene trabajando desde el sector público y privado para mejorar la salud y hasta salvar vidas de pacientes. Su principal objetivo es siempre la vida humana.

Ante este recridecimiento d ella pandemia por Covid-19 a nivel mundial, Lairet con postgrados en el IVSS y la Universidad de San Luis, Estados Unidos, conversó con el Correo del Orinoco sobre las necesidad de profundizar las medidas de bioseguridad de pacientes y personal de salud para evitar problemas colaterales a la hora de una intervención quirúgica.

– En etapa de flexibilización más controlada en Venezuela, ¿cómo deberían ser las medidas de bioseguridad en las cirugías?

– Es una pregunta un poco compleja de responder ya que aun no sabemos cómo es la historia natural de la enfermedad y que repercusión a mediano o largo plazo esta pueda tener. Seguimos aun experimentado nuevos protocolos de tratamiento y la inmunidad activa producida por una vacuna exitosa, esta aun muy lejos de establecerse. Por los momentos estamos aprendiendo a convivir por mucho tiempo con este nuevo virus. En este nuevo orden de idea , las cirugías electivas tendrán que de alguna manera empezar a realizarse ya que las aquellos procedimiento quirúrgicos considerados electivos y que se han estado difiriendo se están convirtiendo por un lado en enfermedades crónicas o evolucionando a proceso de mayor complejidad que repercute en ella salud de la población y por otro lado se esta creando una rémora en la resolución de entidades clínica que afectan no solo la salud integral del hombre sino de su productividad social.

La reincorporación de estas cirugías electivas, variará según las políticas recursos, capacidad operativa y necesidades de cada país. Sin embargo, considero que deberán mantener las mínimas medidas de bioseguridad, las cuales ya en varios colegios de cirujanos alrededor del mundo, han coincidido que estas medidas se pueden resumir de las siguiente manera, aclarando que cada país e institución sanitaria tendrá alguna variación del mismo:

1) Acondicionar y seleccionar los tipos de quirófano según los pacientes sean o no sospechosos de covid

2) El paciente será portador en todo momento de mascarilla quirúrgica Instándole a que no toque o manipule con las manos ningún objeto hasta su llegada a quirófano, ni se retire la mascarilla. Antes de su paso se le suministrara al paciente solución hidroalcohólica para las manos.

3) Todos los dispositivos de de manejo anestésico deberán ser descartables y aquellos que por su naturaleza no puedan descartarse, Ejemplo Laringoscopio serán previamente esterilizado y usado solo por un paciente . Todo el material de vía aérea se depositará en una batea hasta el final de la intervención y salida del paciente.

4) Todas la drogas y medicamentos a ser usado en quirófano se colocara previamente en una bandeja esterilizada a fin de evitar el uso del carro de medicamentos de quirófano. De la misma forma, todo lo potencialmente necesario para la cirugía debe de estar disponible y presente en el interior del quirófano, con el fin de evitar la abertura de puertas tras la entrada del paciente. El respirador deberá ir provisto de un filtro hidrófobo bidireccional de alta eficacia filtradora (Virus y Bacterias > 99,99999 %). Se colocará de forma obligada uno en la conexión en Y tras en tubo corrugado de conexión al tubo orotraqueal, pudiéndose colocar otro al final de la rama espiratoria en su unión al respirador.

5) El personal de quirófano deberá exclusivo para esta area ( Anestesiólogo, Enfermera) . De manera que el personal que prepara al es distinto al del área quirúrgica. . Las puertas del quirófano deberán permanecer cerradas en todo momento, así como las guillotinas del apoyo.

6) Previamente a la entrada del paciente, todo el personal deberá ir provisto del equipo de protección.(EPI).- Elementos que componen el EPI del personal: Gorro de papel  Bata quirúrgica Guantes Anteojos seguridad y/o pantalla facial Cubre botas  Mascarillas:FFP3,

7) Tras la intubación, todo aquello que ha estado en contacto con el paciente, y puede ser de uso tras o durante la cirugía (mascarilla facial, guedel, etc) se colocará en una batea. Todos los desechos de la cirugía incluidos los EPI, irán residuos biológicos.

8) El cirujano entrará en el quirófano una vez este ya intubado el paciente y saldrá del mismo, tras terminar la cirugía sin que se haya extubado a dicho paciente.

9) Evitar tocarse uno mismo u a otro profesional en zonas no protegidas. Así mismo evitar tocar fómites que no sean estrictamente necesarios.

10) Tras la finalización de la cirugía se procederá a la extubación. Dicho periodo es el de mayor riesgo dado la frecuencia con que el paciente presentará tos y expectoración. Las manos del paciente deberán permanecer sujetas durante la maniobra. Esta maniobra será de dos personas, ambas con sistemas de protección estándar que incluirá pantalla de protección. El intubador y ayudante, serán encargados de que todo el material desechable (tubo traqueal, guedel, circuito respirador y filtros, sondas de aspiración, conexiones, tubo colector secreciones, etc) sea desechado y arrojado en el cubo correspondientes.

11) La recuperación del paciente se realizará en quirófano, en aquellos casos que sea posible (intentando evitar su estancia en otra unidad).

12) Finalizada la intervención y la recuperación del paciente, se proceda al lavado exhaustivo nuevamente del personal de salud en quirófano y descarte del EPI. El paciente, saldrá del quirófano portando mascarilla quirúrgica. Se le pasará a su cama y será acompañado directamente a su habitación, por anestesista, enfermera portando todo el equipo el EPI de traslado. (mascarilla quirúrgica, bata y guantes).

– A nivel mundial, ¿se le está prestando atención a estas recomendaciones a la hora de operar?

Es difícil saber si los países están adoptando las sugerencias dictadas por los colegios de cirujanos . Debemos de recordar que esta enfermedad ha mermado la capacidad funcional de las instituciones sanitarias. Es complejo tratar de solventar la gran deuda de las cirugías electivas que se acumulado a través de estos meses. Si creo por otro lado, que las mayoría de los países están haciendo un esfuerzo titánico mantener las ínimas medidas de bioseguridad . Estoy seguro que los estándares de seguridad se cumplirá en la mayoría de las instituciones, en la medida que mejore los recursos y capacidad operativa de los Hospitales.

– ¿Qué ha pasado con todos los tipos las cirugías (general, ginecológica, taumatológicas, oncológicas ) desde comienzo de esta pandemia?.

– Los procedimientos quirúrgicos en general no han escapado a la debacle producida por el coronavirus. El colegio de cirugía mexicano recientemente y en un consenso multinacional con otras sociedades de cirugías del planeta, señaló que “la tierra no solo gira alrededor del sol , sino alrededor del Covid-19”. Todas las sociedades de cirugías del mundo concordaron en abril que los procedimiento quirúrgicos electivos deben y tienen que ser diferidos hasta nuevo aviso y solo las emergencias deben realizarse, siguiendo cierto protocolos de bioseguridad tanto para el paciente como del personal de salud.

– Al sol de hoy, ¿en cirugía cómo se está enfrentando la pandemia?

– El problema estriba que no pensamos que esta pandemia se prolongaría en el tiempo y ahora las cirugías electivas se están convirtiendo en procesos crónicos, los cuales pueden complicarse y se debe dar respuesta al paciente. Adicionalmente se está creando una mora y acumulo de procedimientos, los cuales pueden también colapsar el sistema de salud.

– Respecto a los pacientes oncológicos (con cáncer) que necesitan cirugías, ¿se han diferido también?

– Si, también se han diferido, lo cual hoy en dá se está convirtiendo en un gran problema, ya que la enfermedad avanza y eventualmente puede comprometer la vida del paciente. En Italia, por ejemplo, se intentó dar respuesta quirúrgica a estos pacientes. Sin embargo, por la alta endemia que ellos manejaban, la mortalidad de estos pacientes se duplicó en su recuperación, al contaminarse en el reciento clínico hospitalario. Esto quiere decir que eran pacientes negativos para Covid-19, pero se contaminaron durante su estadía hospitalaria, por lo que su condición de base con defensas bajas, les duplicó su probabilidad de muerte (de un 20 al 40 %). Por esto, no ha sido fácil decidir cuando intervenir.

– ¿Como se selecciona al paciente hoy dia para ser intervenido quirúrgicamente?

– Al sospechoso (aquel con sintomatología atribuible al Covid-19, como tos, dolor de garganta, fiebre , fatiga , diarrea, malestar general, cefalea , etc ), su procedimiento debe diferirse por lo menos por dos meses y tener un seguimiento clínico y paraclínico. Ejemplo, pruebas serológica, moleculares e inmunológicas (PCR, determinación de anticuerpos, determinación de antígenos, etc), imageno lógicas (TAC de rtórax ) y determinar su negatividad de trasmisión para programar a posterior su ciruga.

– ¿Y los no sosprechosos?

– Los paciente no sospechosos deben de igual forma indagar su contacto reciente (últimos diez días) con pacientes con Covid-19 positivo; o con clínica atribuible al mismo. Debe realizar pruebas rápidas (por hisopado y sangre capilar), Rx de tórax. Si son negativos pero se sospecha de posible contagio, repetir en 48 horas y luego se procederá a la cirugía.

– Y si se decide cirugía en estos pacientes, ¿cuáles son las medidas?

– Las medidas de bioseguridad deben involucrar tanto al paciente como al personal de salud y la institución clínica sanitaria. Al paciente se le dictarán charlas de bioseguridad antes de su ingreso y convalecencia al salir de la institución sanitaria, que debe cumplir con todos los cánones de seguridad y el personal de salud debe contar con los equipos de protección de seguridad. Por ejemplo, los electrocauterios deben usarse a la mínima potencia (el humo disipado puede contener el virus); y mantener un sistema de extracción y succión continuo, el material descartable, etc.

– ¿En qué porcentaje han disminuido las cirugías electivas?

– Al principio (marzo y abril), al no tener conocimiento de la magnitud de la virulencia y morbi-mortalidad que pudo condicionar en SARS Cov 2 (Síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2), la disminución estaba en al orden del 45 %. Sin embargo, al conocer la agresividad de propagación y mortalidad del mismo, se redujo drásticamente al 95 % aproximadamente.

– ¿Y qué hay de los procedimiento obstétrico o ginecológico, considerados urgentes. Ejemplo, sangrado genital?

– Esos tipos de cirugías se consideran prioritarias. Es decir, urgentes y debes por tanto realizarse.

– En un paciente para operar, como parte de los exámenes de rutina preoperatoria, está la RX de tórax. ¿En tiempos de pandemia es útil; o se necesitará otro tipo de examen imagenológico adicional?

– La Rx de tórax simple es parte de la rutina preoperatoria. Sin embargo, en caso no sospechoso y con una RX de tórax normal es suficiente; pero si es sospechoso o con Rx de tórax no concluyente, la TAC de Tórax es mandatoria. Es debido a que la sensibilidad diagnóstica del al RX de tórax es de solo el 61 %; mientras de un 91 % en caso de la TAC. Debemos recordar que los estudios imagenológicos no se utilizan para el diagnostico o tamizaje, ya que es solo una herramienta complementaria.

– ¿Cuáles son los cambios sugestivos a una infección por Covid-19 en una RX de tórax?

– Los cambio son típicos: imagen en vidrio esmerilado, porque el 60 % de los pacientes pueden tener imagen de consolidación pulmonar. Es decir, neumonía. El 60 % es bilateral y generalmente el compromiso en periférico.

– ¿Cómo se coloca los EPP (equipos de protección personal) en caso del manejo del paciente que va operarse?

– El personal debe seguir el siguiente orden: gorro, tapaboca, guantes internos, bata, guantes externos, pantalla, lavado exhaustivo antes y después del procedimiento.

