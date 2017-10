Un grupo de expertos internacionales concluyó que el premio Nobel de Literatura chileno Pablo Neruda no murió de cáncer, como dice su certificado de defunción emitido poco después del golpe militar en 1973, aunque no se pudo confirmar si fue asesinado.

Tras cinco días de análisis de la documentación médica y científica recopilada durante los cinco años de una investigación judicial sobre la muerte del poeta comunista, el panel de especialistas excluyó unánimemente la existencia de “caquexia cancerosa”, producto de un cáncer prostático que el autor padecía y que indicó el certificado de la clínica Santa María de Santiago, en la que murió el 23 de septiembre de 1973.

“Lo que sí es cierto, es rotundamente cierto al 100% que el certificado (de defunción) no refleja la realidad del fallecimiento”, afirmó en conferencia de prensa el doctor Aurelio Luna, en nombre de los expertos convocados para determinar si Neruda había sido asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El simposio con 16 expertos de Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, España y Chile -12 de ellos en Santiago y cuatro que trabajaron desde el exterior- no pudo confirmar o excluir la hipótesis de que existió una contaminación voluntaria y deliberada para matar al poeta mediante la administración de gérmenes o toxinas bacterianas.

“Hoy no tenemos esa conclusión definitiva, no tenemos la determinación de que efectivamente hubo intervención de terceros”, declaró, por su parte, el juez Mario Carroza, quien lleva adelante el caso.

El trabajo de los expertos se realiza en medio de la investigación que inició Carroza, en 2011, luego que Manuel Araya, chofer y asistente personal de Neruda, declarara que el escritor fue trasladado desde su casa en la localidad de Isla Negra, en el litoral central, a la clínica Santa María en Santiago, donde habría sido inyectado con un veneno causándole la muerte.

“Estoy contento, por una parte, de que me hayan escuchado. El mundo me ha escuchado, más el mundo porque la prensa chilena no me dio mucho más (…) y gracias a ellos esto llegó hasta donde llegó”, dijo Manuel Araya.

Las declaraciones de Araya han sido apoyadas por parte de la familia de Neruda que mantiene una demanda ante la justicia para esclarecer la muerte del autor de obras como “Canto General” o 20 “Poemas de Amor” y “Una Canción Desesperada”.

Los peritos descubrieron una nueva bacteria ajena al cáncer que padecía, que ya se encuentra bajo estudio en laboratorios de Canadá y Dinamarca, y que en un plazo de un año dará mayores luces sobre las causas reales del deceso de Neruda.

T/ AFP

Santiago de Chile