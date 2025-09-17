Netanyahu compara bombardeos en Gaza con operaciones de EE. UU. en Afganistán y Pakistán

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió la actual ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, al compararla con las operaciones que Estados Unidos llevó a cabo contra Al Qaeda y Osama bin Laden en Afganistán y Pakistán.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno afirmó que, al igual que Washington actuó contra grupos terroristas en el extranjero, Israel ejerce su derecho de defensa frente a ataques de Hamás desde Gaza.

Netanyahu calificó de “hipocresía” las críticas internacionales a las acciones de Tel Aviv y sostuvo que la comunidad internacional debería reconocer los esfuerzos de Israel contra el terrorismo.

La declaración se produjo en el marco de una ofensiva terrestre a gran escala lanzada esta semana por las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, que incluye bombardeos aéreos y el despliegue de tanques en la ciudad.

