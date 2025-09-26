Netanyahu es abucheado y presenció retiro de delegaciones durante su discurso en la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrentó este viernes un escenario inusual en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde fue recibido con abucheos y la retirada de varias delegaciones en los primeros minutos de su intervención.

La tensión en la sala obligó al presidente de la Asamblea General a golpear el mazo para restablecer el orden, en medio de un ambiente cargado por la polarización que suscitan las políticas israelíes en Oriente Medio.

Pese a los incidentes, Netanyahu continuó con su discurso, en el que reiteró sus posiciones frente a los desafíos de seguridad y diplomáticos que enfrenta su país.

La protesta de los asistentes se enmarca en un contexto internacional marcado por fuertes críticas a las acciones de Israel en la región. Diversas naciones han señalado la necesidad de abrir espacios de diálogo y buscar una salida pacífica a los conflictos que afectan a millones de personas en Medio Oriente.

El episodio de este viernes refleja las crecientes divisiones dentro de la comunidad internacional respecto al papel de Israel en la arena mundial y confirma que el escenario de la ONU sigue siendo un termómetro político donde los liderazgos se someten al escrutinio directo de los Estados miembros.

T/CO