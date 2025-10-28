Netanyahu ordena bombardear la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó realizar potentes ataques contra la Franja de Gaza, informó su Oficina.

«Tras consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ha ordenado al Ejército que lleve a cabo inmediatamente ataques contundentes en la Franja de Gaza», reza el comunicado.

Una tregua frágil

El 10 de octubre entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamás, dando comienzo a la primera fase del plan de paz. El 13 de octubre, el grupo palestino liberó a los rehenes israelíes. En reciprocidad, Israel liberó a prisioneros y detenidos palestinos.

Posteriormente, Israel limitó la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, permitiendo solo la mitad de los camiones acordados y retrasando la reapertura del cruce de Rafa, alegando que Hamás está demorando la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Poco más de una semana después del inicio de la implementación del plan de paz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo ataques aéreos en el sur de la Franja de Gaza, luego de que Netanyahu ordenara que se tomaran «medidas enérgicas» contra varias instalaciones en la ciudad de Rafa. De acuerdo con la versión israelí, el bombardeo fue una respuesta a un ataque previo llevado a cabo por miembros armados de Hamás.

Por su parte, Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional del país hebreo, dijo que, al haber retornado los rehenes israelíes que fueron retenidos por el grupo palestino Hamás, Tel Aviv debe «volver a la guerra» en la Franja de Gaza y abrir las «puertas del infierno».

F/RT