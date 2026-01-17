Netanyahu rechaza decisión de Trump sobre Comité Ejecutivo de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de formar el denominado “Comité Ejecutivo de Gaza”. La oficina de Netanyahu señaló en un comunicado que “el anuncio de la formación del Comité Ejecutivo de Gaza, vinculado a la conferencia de paz, no se coordinó con ‘Israel’ y contradice su política”.

Asimismo, Netanyahu instruyó al ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa’ar a contactar de manera urgente con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para discutir el asunto, pues esta declaración se consideró “sin precedentes y un indicio de una ruptura entre Estados Unidos e ‘Israel’ respecto al futuro de la Franja de Gaza y los mecanismos para gestionar la siguiente fase”.

Inquietud de Israel

Fuentes políticas citadas por el diario Yedioth Ahronoth afirmaron que la postura de Netanyahu refleja la inquietud de Israel ante la participación de actores regionales como Turquía y Qatar en el comité.

De acuerdo a estas fuentes, la medida podría “debilitar el control de ‘Israel’ sobre la cuestión palestina y colocar el futuro de la Franja bajo supervisión directa de Estados Unidos.

En este sentido, tras el anuncio estadounidense, el comité busca “apoyar medidas administrativas y económicas en la Franja de Gaza y vincular la reconstrucción con mecanismos políticos bajo la supervisión de Washington”.

Es importante destacar que este anuncio se presentó en paralelo a la creación del “Consejo de Paz”, impulsado por Trump, que reúne a funcionarios internacionales y regionales con el propósito de garantizar “supervisión directa de Estados Unidos en los procesos de paz y gestión de conflictos en Gaza y otras zonas de tensión”.

