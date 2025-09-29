Nicaragua instó en ONU cambiar actitudes para un nuevo orden mundial

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, llamó ante la Asamblea General de la ONU a transformar las actitudes y acciones de la comunidad internacional para avanzar hacia un nuevo orden mundial fundamentado en la unidad, la cooperación y la hermandad entre los pueblos.

En su intervención en el 80º periodo de sesiones, reafirmó el compromiso de su país con la soberanía y el derecho de cada nación a elegir libremente sus modelos políticos, económicos y sociales.

El diplomático subrayó que la humanidad enfrenta un momento decisivo, marcado por la elección entre la guerra o la paz, la vida o la destrucción, y resaltó la trayectoria histórica de lucha del pueblo nicaragüense frente a la pobreza y las agresiones externas.

En este contexto, afirmó que su nación apuesta por la esperanza, la convivencia pacífica y la cooperación, rechazando cualquier forma de dominación política, cultural o militar.

Moncada exhortó a respetar los principios fundacionales de Naciones Unidas, en el marco del 80 aniversario de su creación, e insistió en que la familia humana solo puede fortalecerse mediante la igualdad, el respeto mutuo y la justicia.

También denunció las sanciones unilaterales, los bloqueos económicos y las políticas migratorias excluyentes, a las que calificó de crímenes que afectan la paz y el bienestar global.

El canciller expresó la solidaridad de Nicaragua con Cuba, Venezuela y Palestina, al tiempo que llamó a enfrentar los desafíos comunes, como el cambio climático, con un sentido de justicia y reparación histórica hacia los pueblos que han sufrido colonialismo, esclavitud y explotación. Finalmente, destacó que la pobreza, la violencia y la arrogancia son expresiones de ignorancia, y que el futuro debe construirse sobre los valores de paz, justicia y fraternidad entre las naciones.

