Nicaragua reitera solidaridad con Venezuela ante agresiones de EEUU

Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, reiteraron su solidaridad con Venezuela y su mandatario, Nicolás Maduro Moros, frente a las constantes agresiones e intentos de desestabilización promovidos por el gobierno de Estados Unidos.

En un pronunciamiento oficial, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua señaló haber recibido con profundo aprecio una carta en la que se exponen las múltiples amenazas y acciones hostiles que enfrenta el pueblo venezolano, así como Nuestra América en su conjunto.

El Ejecutivo nicaragüense reconoció la vocación de paz del Gobierno Bolivariano de Venezuela y reiteró la solidaridad invariable del pueblo de Augusto César Sandino con el “heroico e inclaudicable pueblo de (Simón) Bolívar y (Hugo) Chávez”.

Señaló que esa nación lucha de manera permanente frente a los intentos desestabilizadores del imperialismo y sus aliados que se muestran contrarios a la paz, al derecho internacional y al respeto a la soberanía de los pueblos libres.

Asimismo, Nicaragua compartió la condena a los actos de agresión, a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial de Venezuela, así como a acciones calificadas como piratería, saqueo y robo de los recursos naturales del país sudamericano.

El pronunciamiento también denunció ejecuciones extrajudiciales consideradas ilegales, incluso bajo las propias leyes estadounidenses, y exigió el cese inmediato de todas las agresiones que violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

“Vivimos tiempos extraordinariamente difíciles, pero estamos seguros de que Venezuela vence y vencerá, que nuestros pueblos vencen y vencerán, porque amamos la paz y caminamos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, defendiendo los derechos, los avances y las victorias alcanzadas”, subraya el texto.

El mensaje reafirmó que el pueblo nicaragüense, heredero de Andrés Castro, Benjamín Zeledón y Sandino, mantiene intacto su respaldo al derecho de los pueblos a vivir en soberanía, independencia, identidad, dignidad y bienestar, así como su compromiso de defender con valentía, firmeza y honor la vida, la paz y la prosperidad de los pueblos de América Latina y el Caribe.

