Nicolás Maduro a los 13 años del Golpe de Timón: «¡Comuna o Nada!», es el horizonte ineludible

El Presidente de la República Bolivarian de Venezuela, Nicolás Maduro se refirió en su redes sociales, al objetivo fundamental que le encomendó el Comandante Chávez, al cumplirse trece años del «Golpe de Timón»: «En aquel momento crucial, él me entregó la misión más importante de la Revolución, diciéndome: «Nicolás, te encomiendo a las comunas como mi propia vida». Aquel gesto fue un acto de profunda educación y suprema confianza, que nos marcó el rumbo de la nueva sociedad».

Destacó que el Comandante Chávez sembró la idea del Poder Popular, del empoderamiento; y «convirtió nuestra rebeldía innata contra el imperialismo en una fuerza creadora y emancipadora. Por eso, su mandato: «¡Comuna o Nada!», es el horizonte ineludible. Se trata de la construcción de una nueva civilización, profundamente humana y anclada en los valores de nuestras raíces, lo que exige crítica y autocrítica permanente para enfrentar y solucionar los problemas de la gente»

​Por ello. el «Golpe de Timón» es «la ruta magistral para construir la democracia participativa y protagónica; el modelo político del siglo XXI que sepultó la fracasada y agotada democracia burguesa de élites. Comandante Chávez, hoy decimos con la certeza de la victoria: ¡No araste en el mar! Aquí está tu Patria, tu Pueblo, y avanzamos de pie, firmes, hacia las grandes metas de nuestro Socialismo Bolivariano», concluyó el Mandatario nacional.

​T/CO