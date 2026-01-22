Nicolás Maduro Guerra exige liberación de su padre y Cilia Flores ante la sede de la ONU en Caracas

El diputado Nicolás Maduro Guerra se presentó este jueves frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas para entregar un documento oficial y emitir una declaración pública en la que demandó la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

«Venezuela es un país de paz y amor, no hemos agredido a nadie ni lo haremos», afirmó Maduro Guerra durante su intervención, destacando el carácter pacífico de las demandas.

El parlamentario estuvo acompañado de simpatizantes y dirigentes políticos, quienes respaldaron la solicitud de la «liberación inmediata y el retorno seguro» de ambos líderes al país.

Maduro Guerra expresó su agradecimiento al pueblo venezolano por las manifestaciones de apoyo recibidas en las calles de Caracas en los últimos días. «Su acompañamiento reafirma la fortaleza y la unidad del pueblo en los momentos que vive el país», subrayó.

La actividad se enmarcó en una serie de acciones promovidas para visibilizar la situación del Presidente y la primera dama ante organismos internacionales y la opinión pública nacional.

El diputado reiteró que la movilización busca garantizar que Venezuela sea escuchada en espacios internacionales y que se respeten los derechos de sus líderes.

T/CO