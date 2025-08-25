Nicolás Maduro: Jornada de alistamiento para defender la Patria continuará el viernes 29 y sábado 30 de agosto

A través de las redes sociales, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la jornada de alistamiento para defender la Patria continuará el viernes 29 y sábado 30 de agosto.

Estas acciones son el «primer paso para activar el Sistema Defensivo Nacional, como manda nuestra historia libertaria y las leyes de la República», hecho que el pueblo realiza de forma concreta y contundente al llamado para alistarse en la milicia bolivariana, con el fin de defender la paz y soberanía del territorio nacional.

Bajo la consigna #YoMeAlisto, el pueblo se reunió, este fin de semana, en las plazas Bolívar de todo el país con el propósito de prepararse a defender de manera protagónica la paz y la soberanía nacional, detallo el Mandatario nacional.

Esto es un reflejo de la determinación ciudadana frente a las amenazas extranjeras y los relatos desestabilizadores promovidos por campañas mediáticas de la ultraderecha.

El Jefe de Estado venezolano resaltó que «el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia, hoy somos más fuertes que nunca» porque cuenta con un pueblo valiente, patriota y combatiente: «Hemos visto al mundo admirado, como el mundo de a pie y de todas las edades, quienes se alistaron masivamente para defender su tierra y su patria». —¡Los pueblos del mundo admiran nuestra valentía! —exclamó.

