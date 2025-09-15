Nicolás Maduro: Si nuestro país fuese agredido pasaríamos a la lucha armada de todo el pueblo

Si nuestro país fuese agredido militarmente pasaría, de acuerdo a nuestra doctrina militar, a la lucha armada de todo el pueblo, aseguró el presidente de la República, Nicolás Maduro.

«Si Venezuela fuera agredida pasaría inmediatamente a la lucha armada de todo el pueblo y si fuera una agresión en general pasaríamos a la declaratoria de la República en armas y allí recorreríamos los caminos de Bolívar hasta la libertad», enfatizó durante un encuentro con medios nacionales e internacionales en donde explicó que la doctrina militar y el concepto de defensa del país establece la lucha armada y no armada como maneras de defender integralmente a nuestra Patria.

«Cuando hablamos del concepto estratégico nacional es que, si Venezuela fuera agredida por el imperio estadounidense, inmediatamente de acuerdo a la doctrina, la Constitucion y la Ley, pasariamos a la lucha armada todo el país y ejerceríamos las acciones armadas en las localidades, en las regiones y en los lugares en donde fuera necesario para enfrentar al grupo mercenario o el grupo yankee invasor», resaltó al tiempo que destacó que esta doctrina militar esta «completamente pulida».

Por otra parte, el Primer Mandatario señaló que como parte de la Operación Independencia 200, más de 2 millones 500 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Milicia Nacional Bolivariana se desplegaron por todo el territorio para asegurar el resguardo de nuestra soberanía e integridad territorial.

«Con este despliegue cubrimos más de 284 objetivos de interes o frentes de batalla por la paz y la soberanía del país», resaltó a tiempo que indicó que estos ejercicios militares se mantendrán como parte de las acciones que adelanta el Ejecutivo para elevar las capacidades de movilización y el nivel de apresto operacional de la FANB.

