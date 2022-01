Nigeria: Ataques en comunidades de Zamfara dejan 200 muertos

En la ola más cruenta de violencia registrada en los últimos años en Nigeria, cerca de 200 personas fueron asesinadas en diferentes localidades del país africano, cuando grupos armados incursionaron en las comunidades del estado norteño de Zamfara.

Shawwal Aliyu, coordinador de Zamfara Circle, una organización de la sociedad civil, afirmó que el número de cadáveres recuperados y enterrados han llegado a 200, mientras el número de desplazados fue cifrado en 10.000.

“Al día de hoy (sábado por la mañana), 200 personas han sido enterradas en los funerales del jueves por la mañana, viernes por la mañana y noche y esta mañana. 200 cadáveres y seguimos buscando cadáveres», comentó.

Over two hundred 200 innocent souls where molested killed, many houses set ablaze within two local government areas Anka and Bukkuyum in Zamfara state by bandits 😭😭😭 this is more than terrible #Arewaisbleedind@AishaYesufu @bulamabukarti @KadariaAhmed @AM_Saleeem @CaptJamyl pic.twitter.com/Xw9B9Z5HOM

— Marwan kado (@KadoMarwan) January 8, 2022