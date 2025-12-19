Niños y niñas de Barinas se capacitan en el uso y manejo del computador

El Infocentro Curito Abajo, ubicado en la parroquia Pedro Briceño Méndez del municipio Ezequiel Zamora en el estado Barinas, llevó a cabo el taller denominado Iniciación al Computador, con la finalidad de seguir impulsando el acceso y la familiarización tecnológica.

Estuvo dirigido a estudiantes de segundo grado pertenecientes al Complejo Educativo Pedro Briceño Méndez con edades comprendidas entre los siete y ocho años.

La actividad se centró en dar los primeros pasos seguros y divertidos en el mundo digital desde las etapas más tempranas de la educación, en concordancia con los objetivos de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández Morán.

La finalidad del taller fue capacitar a los niños y niñas para que desarrollen habilidades en el uso y manejo del computador, viéndolo como una herramienta esencial para el aprendizaje y la creatividad.

La jornada práctica se enfocó especialmente en la coordinación y el manejo del periférico fundamental: el mouse.

Cada participante logró adaptarse a la actividad de manera rápida y con total entusiasmo, demostrando gran interés por aprender.

De esta manera, el Infocentro Curito Abajo ubicado en Barinas, reafirma su misión de ser un núcleo de desarrollo tecnológico y social, y se consolida como una base para futuras actividades de alfabetización digital.

