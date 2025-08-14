Niños y niñas de Nueva Esparta se capacitaron en primeros auxilios junto a Fundacite

Un grupo de niños y niñas participó en un ciclo de formación sobre primeros auxilios y simulacros de evacuación ante desastres naturales, organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en Nueva Esparta.

El taller contó con la presencia de funcionarios del Cuerpo de Bomberos(as) y Administración de Emergencia de Carácter Civil Estadal, Fondo Nacional Antidrogas (FONA), Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada (CONCDOFT), Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Durante esta jornada educativa, los participantes realizaron actividades diseñadas para prepararlos ante situaciones de emergencia, entre las que destacan los simulacros prácticos, donde aprendieron cómo reaccionar de manera adecuada durante un terremoto o un incendio.

En el ámbito de los primeros auxilios, los niños y niñas recibieron demostraciones prácticas con maniquíes, adquiriendo conocimientos esenciales que podrían ser cruciales para salvar vidas.

Los semilleros científicos también participaron en una sesión orientada al uso responsable de internet y las redes sociales, fomentando una conciencia adecuada sobre el manejo de estas herramientas digitales.

Esta iniciativa forma parte del Programa Nacional Semilleros Científicos, impulsado por el Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), con el objetivo de despertar vocaciones tempranas científicas y tecnológicas en niños, niñas y jóvenes.

F/Mincyt con información de Fundacite Nueva Esparta