Seis niños retornan a Venezuela mediante la Misión Vuelta a la Patria

Un grupo de seis niños arribó a Venezuela el pasado lunes durante la noche, a través del apoyo, la gestión y los medios de transporte facilitados por la Gran Misión Vuelta a la Patria, así fue anunciado este martes en el canal de Telegram de la iniciativa migratoria.

«Este importante logro es un testimonio del inquebrantable compromiso del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros de rescatar y repatriar a cada migrante venezolano, especialmente a los más vulnerables», extendió la publicación.

Seguidamente, el mensaje reafirmó el liderazgo de la defensora de los Derechos Humanos, Camilla Fabri; además de la dedicación de la Misión por concretar «la reunificación familiar y al bienestar de cada venezolano que retorna a la nación».

En una instancia previa, la Gran Misión Vuelta a la Patria, rescató a 298 venezolanos quienes arribaron al territorio nacional en el vuelo 87. Dicho estaba compuesto por 47 mujeres, 240 hombres, seis niños y cinco niñas, quienes volaron desde Texas, Estados Unidos (EE.UU.).

