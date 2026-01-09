Niños y niñas regresan a las aulas de clase este lunes 12 de enero

El próximo lunes 12 de enero se reinician las clases en todo el país, informó este jueves el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, al anunciar el inicio del Segundo Momento Pedagógico del año escolar.

En un video difundido a través de su canal de Telegram, Rodríguez destacó que el retorno a las aulas responde al compromiso de garantizar el derecho fundamental a la educación. “La educación nos hace libres, la lectura amplía nuestra comprensión del mundo, la compañía de otros nos regula y las rutinas nos dan certezas”, expresó.

El ministro llamó a la “unidad, colaboración y disciplina” de toda la sociedad para proteger a las comunidades educativas y acompañar a las familias, tras referirse a los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de enero. En ese contexto, aseguró que “ningún país y ninguna familia merecen pasar por la incertidumbre y el terror”, y reiteró que Venezuela es “un pueblo de paz”.

Asimismo, exhortó a madres, padres y docentes a “contener, calmar y escuchar” a niños, niñas y adolescentes, validando sus emociones y brindándoles herramientas para afrontar la situación. A los educadores les pidió actuar con “solidaridad, humanidad, empatía y alto profesionalismo”, al considerar que la escuela y la familia deben ser espacios seguros y de acompañamiento.

Rodríguez también informó que el Gobierno Nacional mantendrá el plan de recuperación de escuelas y cocinas escolares, así como la dotación del Programa de Alimentación Escolar. Indicó que se entregarán nuevas infraestructuras educativas y se continuará trabajando en la mejora de la calidad educativa, incluyendo programas de lectoescritura, ciencias, historia, deporte y fortalecimiento de laboratorios y semilleros científicos.

Finalmente, reiteró el llamado a docentes y representantes a concentrar esfuerzos en el acompañamiento emocional de los estudiantes y aseguró que “este lunes 12, a primera hora, estaremos abriendo todas las escuelas para recibir a la juventud venezolana”.

T/CO