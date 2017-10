No volveremos a perder una elección en Venezuela, asegura Jorge Rodríguez

El jefe de campaña del Comando Zamora 200, Jorge Rodríguez, afirmó este viernes que las fuerzas revolucionarias saldrán victoriosas de las próximas contiendas electorales por encima de sectores de oposición en el país que han propiciado un escenario de desestabilización a través de la violencia política.

“Juro por los huesos de mi padre que más nunca perderemos una elección en Venezuela, ni este año, ni el año que viene, ni los años por venir, ¡que se preparen!”, dijo en el acto de juramentación de Margaud Godoy, nueva gobernadora revolucionaria encargada de Cojedes.

Rodríguez destacó la importancia de que le pueblo venezolano cuente con gobernadores y dirigentes que les sean leales y trabajen para mejorar sus condiciones de vida.

“Cuanto hemos sufrido de la deslealtad de aquellos que traicionan los más preciado que tiene un ser humando, su patria, la vida en el terruño en el que creció, nació”, expresó.

Por esta razón, condenó las acciones de aquellos sectores que se subordinan al gobierno de Estados Unidos para desestabilizar el país: “Prefieren arrodillarse como si no hubieran nacido en esta tierra, como si no Simón Bolívar no significara nada para ellos”.

No obstante, el dirigente revolucionario señaló que frente a cada traidor a la patria nacen miles de venezolanos comprometidos con la independencia y soberanía de la nación: “En Venezuela sobramos patriotas dignos, valientes, independientes, soberanos”.

En su alocución, Rodríguez se refirió al resultado de los comicios regionales celebrados el pasado domingo, y señaló que este proceso electoral permitió consolidar la paz del país y obtener una nueva victoria frente aquellos sectores de oposición que apostaron a la violencia como herramienta política y que durante más de 120 días promovieron acciones violentas que causaron 124 muertes y más de mil heridos.

“Le propinamos las más profunda derrota a la oligarquía venezolana en los últimos años, no solo por el número de votos y la masiva participación, no solo porque ganamos 18 de 23 estados, sino porque los venezolanos dijimos que estamos listos, dispuestos, prestos a dar la batalla en el terreno que sea como amantes de la paz”.

Texto/CO, con información del Mippci, AVN

Foto/Archivo