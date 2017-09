Nobel de la Paz argentino reprocha al Presidente Mauricio Macri, por la visita de Netanyahu

El premio Nobel de la Paz argentino reprocha a Macri por la visita del premier israelí mientras este último protege a ‘un represor’ argentino de la dictadura.

“No sólo él mismo está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por matar civiles bombardeando escuelas, hospitales y mezquitas de Palestina, sino que además le brinda protección a un represor de la última dictadura argentina”, ha afirmado este lunes en un comunicado el Premio Nobel de la Paz 1980 y activista argentino por los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel.

Pérez Esquivel se ha referido así a la negativa que diera el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu en mayo de este año a la solicitud de extraditar a Teodoro Aníbal Gauto, exagente del dictador Jorge Rafael Videla, quien vive en los territorios palestinos ocupados desde 2003.

Gauto, prófugo de la Justicia argentina y con pedido de captura internacional de Interpol, es acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar de Argentina.

En este sentido, ha censurado al presidente argentino, Mauricio Macri, por estar “tan empeñado” en mantener buenas relaciones con el régimen israelí, que protege a los “represores” que cometieron crímenes contra el pueblo argentino.

“No me extraña que este Presidente, tan empeñado en desconocer los 30.000 desaparecidos por la dictadura militar, en minimizar la política de DDHH, y desconocer la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tenga buenas relaciones con un protector de represores. No es casual que no hablen del terrorismo de Estado”, ha aseverado.

El activista ha subrayado que Macri tiene la “obligación legal y moral” de exigir a Israel la extradición de Gauto para que sea juzgado en Argentina por sus crímenes.

El apoyo que brindan las autoridades del régimen de Tel Aviv a este exagente argentino no es sorprendente, ya que Israel está involucrado en el entrenamiento de los agentes de los regímenes dictatoriales y el armamento de las dictaduras en América Latina.

Un ensayo de reciente edición – que fue censurado por las autoridades israelíes— asegura que ese régimen armó a las dictaduras latinoamericanas durante las décadas de los setenta y ochenta, en muchos casos a pedido de EE.UU., que necesitaba de un aliado confiable para sostener a los regímenes militares en la región.

La investigación aporta documentación sobre las armas israelíes que utilizaron los militares de Guatemala, El Salvador y Nicaragua para reprimir los movimientos guerrilleros y las manifestaciones estudiantiles opositoras durante la década del setenta. Asimismo, señala las buenas relaciones que mantuvo ese régimen con las dictaduras militares de Argentina y Chile.

Netanyahu llegará al mediodía de este lunes a Argentina en la primera parada de una gira a América Latina que lo llevará a Colombia y México. Además, viajará a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

