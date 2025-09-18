Noboa propone Asamblea Constituyente y oposición lo tilda de “pote de humo”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció su intención de incluir en la consulta popular prevista para finales de año una pregunta sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

La iniciativa, según el mandatario, busca superar lo que calificó como un “secuestro institucional” ejercido por la Corte Constitucional, que en semanas recientes frenó varias de sus reformas.

Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con fuertes críticas de la oposición, que la considera una “cortina de humo” en medio del creciente malestar ciudadano por el decreto que eliminó el subsidio al diésel.

De acuerdo con la legislación vigente, el proceso para instalar una Constituyente requiere el aval previo de la Corte Constitucional, la realización de un referendo ciudadano, la elección de los constituyentes, la redacción del nuevo texto y finalmente otro referendo de aprobación.

El partido Revolución Ciudadana (RC) rechazó de plano la iniciativa, mientras que la legisladora de esa bancada, Mónica Palacios, aseguró que se trata de “otro distractor más” y acusó a Noboa de culpar a la Corte Constitucional de su “inoperancia e ineptitud para gobernar el país”.

Con esta propuesta, el mandatario intensifica su confrontación con el máximo tribunal, al tiempo que enfrenta un clima de creciente tensión social por sus medidas económicas.

T/CO