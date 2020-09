Nomadland se llevó el León de Oro en Festival de cine de Venecia “en línea»

El drama Nomadland, de la realizadora china residente en Estados Unidos, Chloé Zhao, obtuvo el León de Oro al mejor filme en la 77 edición de la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, Italia

Este es el tercer largometraje de la realizadora china de 38 años residente desde muy joven, primero en Londres y después en Estados Unidos, donde realizó estudios universitarios y escribió, coprodujo y dirigió Songs my brothers taught me (2015), y The rider (2017).

La cinta ganadora del del festival se basa en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Centrury, en el cual la investigadora Jessica Bruder abordó el fenómeno de los trabajadores itinerantes de edad avanzada, en busca de empleo en uno y otro lugar de Estados Unidos.

Nomadland cuenta la historia de Fern, interpretada por Frances McDormand, quien tras la ruina de una ciudad empresarial en el área rural de Nevada, inicia un viaje por carretera en procura de una vida más allá de la sociedad convencional, como una nómada de los tiempos modernos, según la sinopsis.

El León de Plata-Gran Premio del Jurado presidido por la actriz australiana Cate Blanchett, fue para Nuevo orden, película dirigida por el mexicano Michel Franco, mientras que el reservado para el mejor director fue otorgado a Kiyoshi Kurosawa por La mujer del espía.

El jurado entregó también un Premio Especial a Queridos camaradas, del ruso Andrei Konchalovsky, y la estatuilla al mejor guión a Chaitanya Tamhane, director de The disciple.

A la británica Vanessa Kirby correspondió la Copa Volpi para la mejor interpretación femenina por su papel en Pieces of a woman, del húngaro Kornél Mundruczó, en tanto Pierfrancesco Favino obtuvo el mismo reconocimiento por su rol protagónico en Padrenostro, de Claudio Noce.

Por su parte, el protagonista del filme iraní Sun children, Rouhollah Zamani, conquistó el premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente. En tanto, la portuguesa Anna Rocha de Sousa recibió el Luigi De Laurentis a la mejor directora debutante, concedido por el jurado de la sección Horizontes.

T/Prensa Latina