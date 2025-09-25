Nómina excepcional al Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi

Un grupo conformado por siete atletas nacionales ganadores de medallas y diplomas en Juegos Paralímpicos verán acción en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi, en India, para puntuar al ranking mundial de Paralympics en el comienzo de la ruta hacia Los Ángeles 2028.

El paratletismo asistirá con dos representaciones masculinas y cinco femeninas, Enderson Santos, campeón de los 400 metros T11 en París 2024 lidera el equipo de los hombres, participará en los 100, 200 y 400.

Por otra parte, Luis López, también con participación en París 2024, se sumará en las distancias 200 y 400 metros pero de la clase T47.

Primera del año

Para tres de las paratletas féminas será la primera competición de este año 2025. Linda Pérez, medallista de oro de los 100 metros T11 de la cita paralímpica francesa del pasado año, comanda el equipo, competirá en las pruebas 100 y 200 metros.

Mientras que para Alejandra Pérez, con posesión de un metal de plata en París 2024 y bronce en Tokio 2020 en los 200 m T12 de Tokio 2020, tomará la partida en los 100, 200 y 400 metros; y Yescarli Medina, tercer lugar en los 100 metros T37 en los Juegos de Río en 2016, probará sus velocidad en la misma prueba durante la competencia en la India.

Vera en acción

Finalmente, la velocista Leonela Vera, diploma paralímpico por su quinto lugar en la vuelta al óvalo de París 2024, se medirá en los 400 y 200 metros de la clasificación T20.

El Campeonato Mundial del Paratletismo es la competencia de mayor envergadura para el atletismo adaptado en este año 2025.

El programa de competencias arranca el próximo 27 de septiembre en el estadio Jawaharlal Nehru, ubicado en Nueva Delhi, y finalizará el 5 de octubre.

La máxima cita del Paratletismo contará con la participación de mil atletas élite de todo el mundo quienes mostrarán sus mejor rendimiento para mejorar sus posiciones en el escalafón universal.

F/Prensa Mindeporte