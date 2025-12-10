Noruega: masivas manifestaciones contra entrega del Nobel de la Paz a MCM

En la fría tarde de este martes, intensas movilizaciones tuvieron lugar frente al Instituto Nobel en Oslo, donde cada año se decide la entrega del Premio de la Paz. Decenas —casi cientos— de manifestantes se concentraron para rechazar la decisión de otorgar el galardón a María Corina Machado, figura emblemática de la ultraderecha venezolana y aliada clave de la estrategia de presión de Estados Unidos contra Venezuela.

Frente al edificio, activistas de distintos países denunciaron lo que consideran una contradicción flagrante con el espíritu del premio.

Una portavoz perteneciente a organizaciones de solidaridad internacionales declaró a teleSUR:

“María Corina Machado no representa paz. Representa agresión militar, imperialismo e intervencionismo. Este premio es falso en el contexto de la expansión de las guerras y las operaciones militares occidentales.”

La entrega del premio ha generado un amplio debate dentro del propio país. Aunque en Noruega existe conocimiento sobre el contexto venezolano y el papel de los movimientos sociales bolivarianos, organizaciones denuncian que la opinión pública está fuertemente influenciada por la propaganda mediática estadounidense.

Fuentes consultadas por teleSUR confirmaron que la decisión también provocó tensiones dentro del gobierno noruego, encabezado por la socialdemocracia, ya que los invitados oficiales a la ceremonia provienen mayoritariamente de partidos de derecha. La controversia expone un choque interno entre la diplomacia tradicional de paz noruega y el creciente alineamiento con posiciones geopolíticas de Washington.

En la mañana de este mismo día, varias organizaciones civiles anunciaron que solicitarán la cancelación del galardón, acudiendo a mecanismos legales disponibles en Suecia.

En ese marco, las agrupaciones argumentan que María Corina Machado no cumple con el testamento original de Alfred Nobel, el cual exige que el premio se otorgue a quienes hayan contribuido de manera destacada a la fraternidad entre naciones, la reducción o abolición de los ejércitos permanentes y la promoción de procesos de paz.

La protesta en Oslo resume una indignación que se ha extendido a movimientos de solidaridad, plataformas pacifistas y sectores sociales de distintos países, que ven en este premio un respaldo a figuras que han impulsado sanciones, bloqueos, llamados a intervención militar y violencia política en Venezuela.

F/Telesur