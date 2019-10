Noruega proyecta construcción de gran parque eólico marino

Equinor, la compañía estatal noruega de petróleo, firmó cinco contratos que permitirán la construcción del parque eólico marino Hywind Tampen.

De acuerdo con el comunicado, las compañías Kværner AS, Siemens Gamesa Renewable Energy AS, JDR Cable System Ltd y Subsea 7 AS intervendrán en el diseño y construcción del enclave.

Se prevé que Hywind Tampen sea el mayor parque eólico marino flotante del mundo y dispondrá de 11 generadores de ocho megavatios cada uno.

Ubicado a 140 km de la costa en aguas de 300 metros de profundidad, tendrá como vecinas a las plataformas petrolíferas Snorre y Gullfaks, que se verán beneficiadas con un suministro será capaz de cubrir el 35por ciento de la demanda anual de ambas.

Asimismo, se espera que las emisiones de los campos se reduzcan en más de 200 mil toneladas por año, lo que equivale a las emisiones anuales de 100 mil autos de pasajeros, abundó Equinor.

El parque eólico está programado para comenzar la producción a fines de 2022.

T/Prensa Latina

F/Archivo