«Nos corresponde el rescate del Parlamento y ser epicentro del diálogo», afirmó presidente de la AN

«Operación rescate, diputados en la calle y la Asamblea Nacional (AN) como epicentro del diálogo«, son algunos de los objetivos principales que se plantea la nueva Asamblea Nacional (AN), así lo aseguró el diputado y actual presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, en entrevista para el programa Vladimir a la 1, transmitido en vivo desde la sede del Parlamento por Globovisión.

«Son varias las misiones que tenemos los 277 diputados; en primer lugar una operación de rescate, de recuperación en todos los sentidos, porque ahora estoy convencido que uno de los objetivos que persiguieron los dueños de Juan Guaidó, Julio Borges y Leopoldo López no era solo instaurar un movimiento conspirativo (…) sino que se perseguía la destrucción de la Asamblea Nacional (…)», sostuvo Rodríguez.

Denunció que no hay siquiera oficina para la presidencia de la Asamblea Nacional; «yo no tengo, no hay oficinas para los vicepresidentes, para la secretaria, los espacios están totalmente derruidos, hubo una destrucción del Parlamento Nacional y nos corresponde el rescate de la institución como poder público fundamental para la elaboración de leyes y control del Estado, sino que también reconstruir administrativamente el edificio para ponerlo al servicio del pueblo».

Rodríguez enfatizó que desde el Parlamento también se centrará, en instaurar un gran diálogo en el país sin exclusiones. «Habrá autoexclusiones por parte de aquellos que quieran seguir por la senda de la violencia, pero esta Asamblea Nacional buscará la participación de todos», al tiempo indicó que los diputados irán a atender los asuntos del pueblo, «deben ir a la calle, ser voz, escuchar el clamor del pueblo».

«Diálogo Nacional: Todos lo temas están sobre la mesa»

Ante la pregunta de que si el diálogo prosperará con amnistía o sin ella, Rodríguez explicó que «todos los temas están sobre la mesa». Hay personas que no participaron en las elecciones parlamentarias porque están convencidas que su solución para Venezuela es distinta a la electoral; un ejemplo es Leopoldo López, él nunca ha tenido de ascendiente por parte del pueblo venezolano, lo único es que fue electo de un municipio muy pequeño como Chacao, donde generalmente vive gente de clase media alta y alta».

«En aquellas primarias donde se enfrentó a (Henrique) Capriles y Pablo Pérez, en 2012 para escoger el candidato opositor, Leopoldo tuvo que retirarse antes de las primaras porque era tanto el nivel de pauperización, las encuestas decían en aquel momento que tenía 2% de aceptación, él no cree en las elecciones».

«Estoy dispuesto a sentarme con quien sea, así tenga que recurrir a la agua bendita (…) Al Parlamento venezolano no le quita el sueño que un gobierno internacional lo reconozca. Nos importa que nos reconozca como parlamento es el pueblo de Venezuela», expresó Rodríguez.

«Él (Leopoldo) está convencido que para llegar al poder es a través de un portaaviones norteamericano, opción que cada día se aleja más o de una acción violenta, de allí esa tragicomedia que protagonizó, el pasado 30 de abril, (…) y todas las posiciones que ha tenido, ese sector no participó en las elecciones y hay otro que no participó porque estuvo presionado».

Detalló que «no era un tema de condiciones». «Factores opositores fueron presionados uno por uno, llamados por James Story desde Bogotá, fueron amenazados, hubo una cantidad de eventos oscuros, yo digo que todos los que quieran participar en un proceso de diálogo para mirar a Venezuela hacia el futuro están convocados».

Medidas económicas, aumento de salarios y Ley Antibloqueo

En cuanto a la situación actual del país, el parlamentario aclaró que, si bien el ingreso de los venezolanos ha sido «mermado» debido a los bloqueos impuestos por la «agenda estadounidense», el Gobierno nacional ha tomado medidas en pro de cuidar la economía venezolana.

Como jefe de la AN en el periodo que durará hasta enero de 2022, Rodríguez insiste en que la «Ley Antibloqueo debe estar respaldada con otras leyes para que sea más aplicable, yo si creo que el proceso de reactivación de la economía de Venezuela lo más importante se conseguirá con la Ley Antibloqueo y con eso mejorar el ingreso del venezolano».

Resaltó la participación del sector privado: «creo que ha sido muy importante en la economía venezolana en los últimos tiempos» e insistió mucho en que la AN buscará vías de entendimiento con los actores económicos.

«No nos quita el sueño que un gobierno internacional nos reconozca, nos importa que nos reconozca el pueblo venezolano, vamos a trabajar por Venezuela».

Gobierno y medios de comunicación

El diputado Rodríguez invitó a los medios de comunicación del país a entrar a las vías del diálogo. «Si algo ha habido en Venezuela es libertad de expresión, es más se han excedido algunos canales, en el 2002 o 2003 vimos como algunos medios se convirtieron en medios de propaganda, hay de todo en la viña del señor».

Reconoce que ciertamente ha habido un choque entre el poder y el periodismo, aunque aclaró que una cosa son los periodistas, otra los medios y otra el dueño del medio, «creo que es un equivocación cuando el dueño de un medio de comunicación se quiere volver político,yo les digo: encontrémonos, en las vías de diálogo, en las diferentes comisiones que tendremos en la Asamblea Nacional».

«Una cosa es la pluralidad de opiniones e ideas, la libertad de expresión plena con la que yo estoy de acuerdo. Hay que ver todas las caras de la moneda; una cosa es que debe respetarse y ampararse el derecho de los venezolanos a expresarse libremente y otra cosa es que utilicen la fachada de un medio de comunicación para la acción distinta a la del ejercicio del periodista».

Señaló que «el periodista tiene unas funciones y códigos y hay una instituciones que tienen un fin loable, aunque detrás de ello tienen acciones contra la paz de la República».

«No tengo ningún problema en que los medios de comunicación puedan ser vistos a través de las cableras pero también sería bueno que respetarán las leyes, CNN en español, por ejemplo, tiene que respetar las leyes venezolanas, la Constitución, así otros medios», subrayó.

