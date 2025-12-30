Noticias Especiales Discursos Galeria Podcasts En Vivo Gobierno Nacional entrega nueva sede de formación feminista: Escuela Internacional «Nora Castañeda»

En una jornada marcada por el compromiso educativo y el empoderamiento femenino, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inaugura este martes la sede de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer «Nora Castañeda», en Maracay, estado Aragua.

El evento, que se lleva a cabo en la comunidad de Bello Monte, específicamente en el Complejo Educativo Simón, representa un hito histórico que cumple con la promesa realizada por el Mandatario Nacional el pasado 8 de marzo.

Con la apertura de este centro, el Gobierno Bolivariano avanza en el fortalecimiento de la red de formación nacional, como parte de la Cuarta Transformación (4T) de las 7 Transformaciones, plan que delinea y persigue la construcción de una sociedad igualitaria y justa.

La Escuela no solo será un espacio académico, sino un centro de profesionalización que ofrecerá diplomados en Investigación y Teoría del Feminismo, Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer, Áreas de Producción y Profesionalización de Oficios.

Esta nueva sede fue diseñada para atender a mujeres organizadas en el Gran Movimiento de Movimientos «Josefa Joaquina Sánchez», consejos comunales y otras formas de organización social.

Sus instalaciones incluyen 18 ambientes educativos; entre ellos, una sala exclusiva de informática y tecnología de última generación. También cuenta con galpones para talleres productivos, un auditorio para 200 personas y un gimnasio al aire libre.

Además, posee dormitorios con capacidad para 200 personas, comedor, cocina industrial y una Unidad de la Mujer con servicios de odontología, imagenología, ginecología, enfermería y medicina general.

T/Prensa Presidencial