Nuestra Revolución, según Chávez

Permítanme que les regale hoy unas frases del comandante Hugo Chávez sobre nuestra Revolución, su naturaleza, su sentido, sus características. Son frases extraídas de sus intervenciones a lo largo de los años. Las he hilvanado de manera casual, aunque algunas las he colocado agrupadas en un mismo párrafo. Creo que cada una de ellas revela una faceta que contribuye al interés del conjunto. Espero que disfruten leyéndolas tanto como yo lo he hecho al procurarlas y anotarlas.

“Nuestra Revolución es de 200 años”.

“Doscientos años después, nuestra Revolución es la extensión viva de la misma lucha”.

“Nuestra Revolución es democrática, incluye a todos, abre los brazos este proyecto aquí contenido, este es el proyecto nacional”. “Nuestra Revolución es respetuosa de los derechos de todos y de todas”. “Nuestra Revolución es pacífica y tiene un espíritu pacifista, pero es una Revolución armada, lista para defender los sagrados intereses del pueblo”.

“Esta es una Revolución de amor”. “Nuestra Revolución es humanista, profundamente integradora, solidaria, cálida, sencilla”. “Nuestra Revolución es también altiva frente a la prepotencia y los explotadores, digna, combativa, poderosa para sepultar a los mismos de siempre que por tantos años nos dominaron”. “Esta Revolución es hija legítima del 4 de febrero de 1992 y ahí el compromiso de todos los días”. “Nuestra Revolución cada día tiene que ser más ella, tiene que ser más verdadera, tiene que ser más auténtica”.

“Nuestra Revolución es modesta, le debe mucho al mundo, le debe mucho a las ideas de las experiencias de muchos revolucionarios, revolucionarias, y de muchas revoluciones”. “Esta Revolución es la última del siglo XX y la primera del siglo XXI, una Revolución Socialista”. “¡Y qué viva el socialismo feminista!”.

“Nuestra Revolución es cristiana, porque Cristo vino aquí a pregonar la igualdad”. “Esta Revolución tiene defectos, está impulsada por seres humanos, pero es una revolución que está siendo reconocida en el mundo”.

“Esta Revolución es del pueblo y es de los trabajadores”. “Esta Revolución tiene muchas facetas, pero es una Revolución obrera, una Revolución campesina también; es una Revolución indígena también, es una Revolución de la juventud también; pero sobre todo es una Revolución obrera”. “Nuestra Revolución es para todos menos para la burguesía, la burguesía que se beneficia del modelo capitalista explotador, saqueador”.

“Esta Revolución es verdadera”. “Esta Revolución es larga, ustedes saben”. “Esta Revolución es la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, la Patria futura”.

T/Farruco Sesto