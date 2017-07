Nueva encuesta le da ventaja a Cristina Fernández en elecciones

Un grupo de investigadores de la Universidad de Washington (UW) creó un teléfono móvil que funciona sin batería y del que además se pueden realizar llamadas a Skype.

Tal demostración indica que el prototipo puede recibir y transmitir voz y comunicarse con una estación base, según el artículo publicado Proceedings of the Association for Computing Machinery on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

El teléfono se caracteriza por recolectar los pocos microwatios de potencia que requieren de señales de radio o la luz del ambiente.

“Hemos construido lo que creemos que es el primer teléfono móvil que consume casi cero energía”, informó a través de un comunicado el coautor de la investigación Shyam Gollakota, profesor asociado de la Escuela Paul G. Allen de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la UW.

El teléfono, hecho con componentes comerciales disponibles, es capaz de recibir y transmitir voz, así como comunicarse con una estación base.

“Para lograr el extremadamente bajo consumo de energía que necesita para funcionar un teléfono mediante la recolección de energía del medio ambiente, tuvimos que fundamentalmente repensar la forma en que estos dispositivos están diseñados”, explicó Gollakota.

Aún sin batería, el teléfono requiere una pequeña cantidad de energía para poder realizar algunas operaciones. Posee un presupuesto de potencia de 3,5 microwatios.

Fuente/TeleSur

Foto/Archivo