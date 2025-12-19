Nueva Esparta impulsa la economía azul con créditos para pescadores artesanales

En Nueva Esparta, pescadores artesanales de cinco municipios recibieron créditos destinados a la adquisición de motores y la reparación de embarcaciones con una inversión de 40.000 dólares por parte del Ejecutivo regional mediante el Instituto Neoespartanos Socialista para el Financiamiento de la Pesca Artesanal y la Acuicultura (Inespeca).

Al respecto, la gobernadora de la región, Marisel Velásquez, señaló que esta entrega representa el inicio de una política dirigida a un sector considerado fundamental para la economía y la seguridad alimentaria en la entidad insular. Asimismo, anunció que estas entregas continuarán durante el próximo año para seguir dignificando la labor de los marineros.

Por su parte, el presidente de Inepesca, Emilio Rodríguez, detalló que se otorgaron once créditos, diez para motores y uno para reparación de una embarcación. Cada beneficiario dispondrá de un plazo de 30 meses para la cancelación de la deuda.

Entre los asistentes, pescadores de los municipios Díaz, Antolín del Campo, Marcano, Mariño y Península de Macanao expresaron su satisfacción por el desembolso. Rodolfo Vargas, de Antolín del Campo, se declaró «orgulloso y contento» por el respaldo recibido.

