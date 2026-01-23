Nueva Ley de Hidrocarburos será para el desarrollo del país y la felicidad del pueblo venezolano, anunció la presidenta (e) Delcy Rodríguez

Este jueves, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, desde su canal oficial de Telegram, informó que estuvo en el despacho del Viceministerio de Petróleo, junto a la viceministra del Petróleo, Paula Henao, y un equipo técnico de trabajadores en la que lideró una jornada de trabajo y seguimiento donde pudo monitorear una sesión legislativa que consideró histórica para la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que busca la captación de inversiones para el desarrollo de campos nunca explotados en Venezuela y que generará felicidad y bienestar al pueblo venezolano.

«Que esa explotación de los campos de petróleo sea para la felicidad del pueblo, directo para la felicidad de nuestro pueblo», expresó con orgullo tras el logro alcanzado.

Para la viceministra Henao, «esta reforma de la ley es muy oportuna, sobre todo en este momento».

Explicó que Venezuela todavía tiene «unas inmensas reservas por desarrollar, especialmente, en la Faja del Orinoco y esta propuesta de ley nos permite, por supuesto, promover el desarrollo de esos campos atrayendo inversiones que van a significar más beneficios para el pueblo» .

Mayoría calificada en la Asamblea Nacional

Por su parte, el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, aseguró que con mayoría calificada de la Asamblea Nacional, se aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para acelerar el incremento en la producción de petróleo en Venezuela.

T y F/ Prensa Presidencial