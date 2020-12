Nueva ley en Dinamarca: Si no dice sí, es violación

Dinamarca modificó su ley en pos de los derechos de la mujer: de ahora en más, la legislación reconoce que sin consentimiento hay violación. Considera, también, que no hace falta violencia para que exista un delito contra la integridad sexual, aunque no sea completamente clara a la hora de referirse a la pasividad como falta de consentimiento. El país nórdico se suma, entonces, a los otros once países europeos en los que el sexo sin consentimiento es sinónimo de violación.

El Parlamento de Dinamarca aprobó este jueves la nueva ley que califica como violación cualquier tipo de relación sexual sin consentimiento explícito previo entre ambas partes. El texto está inspirado en la experiencia similar de su país vecino, Suecia.

La ley busca dar mayor protección a aquellas víctimas de abusos sexuales que no puedan resistirse al acto, por ejemplo, por estar inconscientes. Además, la violencia física ya no será un requisito para que una violación sea calificada y juzgada como tal. No obstante, el Ministerio de Justicia matizó que será el fiscal encargado de la investigación quien tendrá que mostrar las pruebas de un abuso sexual.

La ley, que fue aprobada sin abstenciones ni oposición. entrará oficialmente en vigor el 1 de enero de 2021. El ministro de Justicia, Nick Haekkerup, aseguró que «ahora queda claro que si ambas partes no consienten en tener relaciones sexuales, entonces es una violación».

El saludo de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional festejó el avance con un comunicado donde expresa que “hoy es un gran día para las mujeres de Dinamarca, pues se han relegado al basurero de la historia las obsoletas y peligrosas leyes de violación, y se ha permitido que se ponga fin al omnipresente estigma y la impunidad endémica por este delito.

Este día histórico no ha llegado por casualidad. Es resultado de años de campaña por parte de supervivientes que, al contar sus dolorosas historias, han ayudado a garantizar que otras mujeres no tienen que soportar lo que ellas han soportado.

Por increíble que parezca, con Dinamarca son únicamente 12 los países de Europa que reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación, aunque el cambio está cobrando impulso en otros países que también se plantean modificar sus leyes.”

¿Qué es lo que pasa en Argentina?

La Ley 25087 es la encargada de caratular los delitos contra la integridad sexual. Para la Justicia, se descarta la necesidad de un acto de violencia física como representación de la falta de consentimiento. Se categoriza como abuso sexual a todo acto que coarta el derecho de la persona a elegir la actividad sexual que quiere realizar.

FyF/Pagina12