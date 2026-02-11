Nueva ley de Israel impulsa anexión de facto de la Ribera Occidental

El Gobierno de Israel publicó una normativa que facilitará a sus ciudadanos la adquisición de propiedades en la ocupación ilegal de la Ribera Occidental, hecho que preocupa a los palestinos ante la posibilidad de una anexión israelí de facto.

El gabinete ejecutivo sionista también ordenó que se abrieran registros de propiedades en la Ribera Occidental, lo cual facilitaría a los israelíes identificar a los propietarios palestinos de tierras para presionarlos y acosarlos.

Asimismo, comunicaron que la autoridad sobre los permisos de construcción en Hebrón y el recinto de la mezquita Ibrahimi se traspasaría a Israel, a partir de la municipalidad palestina sobre la región.

Por su parte, el director de la mezquita Ibrahimi, Moataz Abu Sneina, declaró que “lo que está pasando hoy es el incidente más serio desde 1967”, en referencia a uno de los mayores éxodos de palestinos perpetrados por Tel Aviv.

