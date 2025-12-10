Nueva plataforma web impulsa la economía regional de Lara

La economía del estado Lara ha dado un significativo paso hacia la modernización y el desarrollo con la inauguración de una innovadora página web de la Empresa de Comercio Exterior (Emcoex).

«Con esta página podemos ofrecerle, no solo al empresario, al comprador, sino al público en general, quiénes somos, dónde estamos, cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestros productos, especialmente nuestros productos agrícolas y los manufacturados en nuestra zona industrial que son de extremada buena calidad», expresó el secretario general de Gobierno del estado Lara, Nelson Torcate.

Además, destacó que con este espació la gobernación de Lara, «abre una ventana al mundo, una ventana importante, esta página web permite visibilizar no solo los productos que ya son de mucha calidad, no solo los empresarios que están dando todo esfuerzo al trabajo diario productivo, sino también a la entidad».

Asimismo, subrayó que «esta página tiene 3 principales objetivos, la visibilización, la comercialización eficaz y el desarrollo sostenible del estado. Hasta la actualidad llevamos 34 rubros enviados a 24 países, más de mil 380 contenedores exportados desde el puerto seco», expresó el presidente de Emcoex, Contralmirante Juan Carlos Romero.

Esta iniciativa busca ser un punto de encuentro dinámico, diseñado para conectar de manera eficiente a productores y compradores, facilitando las transacciones y la exposición de la oferta regional, además promueve activamente la interacción y la transparencia como pilares fundamentales entre todos los actores involucrados en la cadena productiva.

F/Gobernación de Lara