Nueva sede comunal en Caracas beneficiará a más de 6.500 familias

La parroquia Sucre estrena una sede multifuncional que fortalecerá la labor de los jueces y juezas de paz de la Comuna Fabricio Vive y ofrecerá servicios de convivencia, prevención del delito y gestión de riesgos.

La alcaldesa Carmen Meléndez destacó que la obra, ejecutada en 60 días, incluye renovación del manto asfáltico, mejoras en el suministro de agua, optimización del sistema de seguridad y dotación completa de oficinas. “Las instalaciones quedaron operativas en su totalidad, como parte de las acciones impulsadas por el Poder Comunal”, afirmó.

Ubicada en el sector Gramoven y desarrollada por Prohabitat Libertador, la sede beneficiará directamente a más de 6.500 familias y permitirá articular esfuerzos entre instancias municipales y organizaciones comunitarias para consolidar espacios de paz y atención integral.

T/CO