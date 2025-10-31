Nueve niños secuestrados por EE.UU. retornan a su patria este 31-Oct

Este viernes aterrizó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el vuelo N.º 82 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, con un nuevo grupo de 283 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos. Este grupo incluyó 220 hombres, 54 mujeres, 5 niños y 4 niñas.

Cabe destacar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Es importante mencionar, que desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 16 mil connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran detenidos y perseguidos en los Estados Unidos.

Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Finalmente, el Gobierno venezolano reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón.

T y F/ VTV