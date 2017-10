Nuevo dilema de la oposición: juramentarse o no ante la ANC

“Tienen que definirse, o respetan las reglas del juego o las respetan, la Asamblea Nacional Constituyente es el suprapoder del país, y todos estamos obligados por la Constitución a respetar sus plenos poderes”, aseguró el presidente Nicolás Maduro

________________________________________________________________________________

“El que quiera ser gobernador tendrá que reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, si no se repetirán elecciones en los estados donde no se reconozca la Asamblea Constituyente, y los candidatos que, aunque ganaron, quedarán inhabilitados por no querer reconocer la ley y la Constitución”, así lo aseveró el presidente Nicolás Maduro, el pasado viernes durante la juramentación de Carmen Meléndez como gobernadora del estado Lara.

Dijo que en la oposición “tienen que definirse, o respetan las reglas del juego o las respetan, la Asamblea Nacional Constituyente es el suprapoder del país, y todos estamos obligados por la Constitución a respetar sus plenos poderes”.

Dicho llamado fue ratificado el pasado sábado por la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, durante el acto de juramentación de Henry Rangel Silva como gobernador reelecto del estado Trujillo, donde exhortó a los cinco gobernadores del sector opositor electos acudir a la ANC, para efectuar su correspondiente juramentación ante el poder plenipotenciario para que puedan asumir sus cargos.

Los gobernadores electos opositores son: por Acción Democrática (AD): estado Mérida, Ramón Guevara; estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz; por Anzoátegui, Antonio Barreto Sira y en Táchira, Leidy Gómez. En Zulia, Juan Carlos Guanipa de Primero Justicia (PJ).

OPOSICIÓN AVALÓ LA VERIFICACIÓN POSTELECTORAL

El reconocimiento a la ANC por parte del sector opositor, es la fase en la que se encuentra la situación política una vez culminado el proceso de las Elecciones Regionales 2017, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ofreció los resultados de dichos comicios.

Ese mismo día, domingo 15 de octubre, el jefe de campaña de la oposición, Gerardo Blyde cantó fraude (como siempre lo hacen, sin pruebas). Ante ese señalamiento, la presidenta de la ANC, enfatizó que “no tiene cabida el canto de fraude por parte de la oposición, ya que los partidos de la derecha avalaron todas las auditorías. Cantan fraude cuando no resultan favorecidos”.

De hecho, los representantes de la oposición no solo firmaron las actas de las diversas auditorías, también validó las actas de verificación ciudadana postelectoral de las elecciones, las cuales fueron publicadas por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez en su cuenta Twitter: @jorgerpsuv en la indicó: “Aquí actas de verificación ciudadana postelectoral, firmadas x todos los partidos de opo. No se les olvide mostrárselas a @Almagro_OEA2015”.

OPOSICIÓN PERMANENTEMENTE DIVIDIDA

La fractura interna de la oposición queda en evidencia cuando Henri Falcón, candidato que buscaba su tercera reelección por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como gobernador del estado Lara, reconoció coma ganadora de las elecciones a Carmen Meléndez, la candidata del Gran Polo Patriótico (GPP).

Falcón manifestó que “en una elección se puede ganar o perder y responsablemente lo digo: nosotros perdimos”, y admitió que Meléndez, lo superó con una ventaja de 17 puntos porcentuales.

Asimismo, el dirigente político Enrique Ochoa Antich, en su cuenta Twitter: @eochoa_antich, publicó varios tuit en los que analizó las causas de la derrota de la oposición en las elecciones de gobernadores admitiendo la imposibilidad de fraude.

En dicha red social, Ochoa Antich señaló que todos los informes recibidos indicaban plena consistencia entre el voto manual y los resultados electrónicos. En uno de sus tuit, expresó: “¿Cómo puede haber fraude en un sistema electoral auditado ¡14! veces? Ni que nuestros técnicos fuesen imbéciles”.

En otro tuit, expresó: “Si se denuncia fraude se asume el compromiso de demostrarlo…Ya otras veces se dijo lo mismo y no se demostró nada”. Incluso, consideró: “Si hubiésemos evitado la absurda línea insurreccional y hubiésemos desde hace meses elegido nuestros candidatos, los resultados serían otros”. También, afirmó: “Declaraciones de MaCorina y Ledezma son cínicas. Luego de q propiciando la abstención impiden la victoria, culpan de la derrota a otros”.

DECISIÓN COLECTIVA

Por su parte, la gobernadora electa por el estado Táchira, Laidy Gómez, en rueda de prensa, informó que estaba pautada una reunión el día de ayer entre los gobernadores opositores electos, con la finalidad de discutir si se juramentarán o no ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y tomar una decisión colectiva, ya que esta negativa ha sido el impedimento para juramentarse ante los consejos legislativos de cada estado y comenzar a ejercer sus funciones.

T/ Leida Medina

F/ Archivo CO

Caracas