Nuevo vuelo de Vuelta a la Patria trae 167 connacionales deportados de EEUU

Este viernes, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guira, 167 connacionales deportados de los Estados Unidos (EEUU), a propósito de las políticas migratorias del presidente norteamericano, Donald Trump.

La información fue dada a conocer en el canal de Telegram del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP), donde se detalló que la presidenta de la GMVP, Camilla Fabri, junto a las autoridades venezolanas, recibió a la niña Aurora Cáceres, de 4 años, que fue separada de su padre y secuestrada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Asimismo, se conoció que este vuelo (el número 76) trajo con sigo 37 mujeres, 122 hombres, cuatro niñas y cuatro niños.

T/MAZO