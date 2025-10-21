Nuevo vuelo con turistas rusos arriba a la isla de Margarita

Un nuevo vuelo procedente de la Federación de Rusia, arribó a la isla de Margarita. Un total de 493 turistas disfrutan de las bondades y atractivos que tiene para ofrecer el estado Nueva Esparta.

La operación comercial entre Pegas Touristk y Hover Tour está respaldada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuya política de Gobierno promueve a Venezuela como país de oportunidades para el disfrute y la recreación. Esta actividad además contribuye a la dinamización de la economía.

Para la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, la llegada de visitantes extranjeros que alcanza, hasta la fecha, cuatro mil 444, “es una muestra del posicionamiento de esta nación soberana y de paz”.

Aseguró que estos acuerdos con el sector privado, han afianzado estrategias para el incremento de un turismo receptivo y al mismo tiempo un importante aporte al Producto Interno Bruto del país.

Gómez explicó que algunos de los turistas, recorren destinos como Canaima, el oriente del país y ciudades patrimoniales e históricas. Anunció que esta semana, también se espera la llegada de 100 turistas más, a través de la oficina Venetur Rusia.

F/Mintur