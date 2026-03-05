Nuevos acuerdos energéticos impulsan la economía y el bienestar social

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, vinculó el éxito de las nuevas firmas petroleras con la recuperación del bienestar social, asegurando que estos proyectos se traducirán en mayores oportunidades para la juventud.

Rodríguez, hizo un llamado enfático a los ciudadanos que emigraron por razones económicas para que regresen a la Patria y se sumen al proceso de reconstrucción económica que atraviesa la Nación.

«Aquí hay un Gobierno -Secretario- que no va a descansar para traer felicidad al pueblo de Venezuela», puntualizó la Presidenta Encargada, al reiterar que la reactivación de la industria energética es la clave para ofrecer perspectivas económicas sólidas.

El Ejecutivo proyecta que estas inversiones dinamicen el mercado laboral interno y fortalezcan el poder adquisitivo de los trabajadores.

Prensa Presidencial