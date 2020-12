Obra del dramaturgo Pablo García Gámez será analizada en seminario alemán

Escenas de Busca-la-vida, una tragedia acerca de la caravana de migrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, que en octubre de 2018 comenzó su travesía hacia México y Estados Unidos, obra inédita del dramaturgo venezolano residenciado en Estados Unidos Pablo García Gámez, han sido seleccionadas para ser analizadas en el Seminario sobre Teoría Teatral en Español, de la Universidad de Colonia, Alemania.

Este evento es organizado por los investigadores Antonio César Morón, profesor titular de la Universidad de Granada, y Mercedes Förderer, de la Universidad de Colonia.

La actividad, en la que participará García Gámez (Caracas, 22 de septiembre de 1961) vía streaming, ha sido programada gracias al creciente interés por el teatro en español en diversas ciudades alemanas, concretamente en Bonn y en Colonia, donde recientemente se celebró el I Festival de Teatro en Español. Esto motivó la creación del citado seminario para que haya una vinculación académica entre la universidad y la iniciativa artística en el seno de la sociedad alemana.

Con ese propósito se hizo una selección de escenas de obras en español de varios dramaturgos, escritas en pleno siglo XXI, en un arco temporal comprendido entre 2004 y 2018, con temas de actualidad como inmigración, feminismo, memoria, poder, corrupción y violencia. De igual manera intentan abarcar un amplio espectro del mundo y las sociedades hispánicas por lo que se seleccionó a autores de Venezuela, Puerto Rico, España, Uruguay, México y Argentina.

El seminario se realizará hasta enero de 2021. Será dirigido y desarrollado en conjunto por Antonio César Morón (Universidad de Granada) y Mercedes Förderer (Universidad de Colonia). Otros autores y obras que se trabajarán durante el seminario son El cartógrafo de Juan Mayorga. (España), Carmen Loisaida de Eva Cristina Vásquez (Puerto Rico), Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta de Rodrigo García (Argentina), La casa de la fuerza de Angélica Liddell (España), For my chichi de Tere Martínez (Puerto Rico) Tebas Land de Sergio Blanco (Uruguay), Música de balas de Hugo Salcedo (México) y Radiografía de puta y poeta de Antonio César Morón (España).

T/ Redacción CO

Caracas