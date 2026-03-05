Obras de mitigación consolidan vía alterna en el sector Manglarote

Las maniobras de mitigación de riesgo avanzan en el sector Manglarote, donde se ejecuta la construcción de una vía alterna para normalizar el tránsito vehicular en esta zona afectada por las inundaciones registradas en meses pasados.

Esta labor, supervisada por la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, dirigida por Jorge Márquez, comprende la intervención de un tramo de 2.5 kilómetros, cuya vialidad resultó socavada por la crecida del río Apure.

«Se está construyendo una vía alterna de 2.5 kilómetros para mitigar esta afectación que sufrió la vía. El 5 de mayo, en dos meses, estará lista esta obra de mitigación para todos los apureños», puntualizó Márquez.

Actualmente, se desarrolla la rehabilitación de un terraplén ubicado en al margen derecho del río Apure, estructura necesaria para materializar el desvío del tráfico de la ruta afectada. Una vez culminada esta etapa, iniciará el proceso de asfaltado de la vía.

«El movimiento de tierra es importante para reubicar la vía y protegerla de la erosión, con eso solucionaremos este problema en Manglarote», detalló el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez.

Las obras ejecutadas, instruidas por la presidenta (E) Delcy Rodríguez, apuntan a consolidar el cuerpo de la vía, evitando nuevos socavamientos y minimizando el impacto de las torrenciales lluvias en esta zona de la entidad llanera.

Prensa MPPEE-CORPOELEC