Obratón entregará 8.234 obras de infraestructura en todo el país

Como parte de los avances del Consejo Federal de Gobierno, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez anunció el inicio del segundo «Obratón» de este ciclo, una jornada masiva de inauguraciones que entregará 8.234 obras de infraestructura terminadas en todo el territorio nacional.

Este despliegue es el resultado de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el Poder Popular, enfocándose en la recuperación de espacios vitales para la comunidad.

Esta entrega masiva se suma a las más de 20.800 obras ya otorgadas desde el pasado mes de octubre, consolidando un ritmo de ejecución sin precedentes en la gestión pública reciente. Los proyectos incluyen la rehabilitación de centros de salud, escuelas, canchas deportivas y mejoras en redes de distribución de servicios básicos, todas listas para el uso inmediato de la población.

El Ejecutivo instó a gobernadores y alcaldes a trabajar mancomunadamente para garantizar que cada obra entregada cuente con la participación activa de la comunidad en su mantenimiento. El Obratón representa el compromiso del Estado de materializar el crecimiento económico en realidades tangibles que eleven la felicidad social de los venezolanos.

T/Con información de Prensa Presidencial