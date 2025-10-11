ODDI de Anzoátegui activa 27 acciones territoriales para la defensa de la nación

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N.º 51 Anzoátegui, G/D Norber José Torres Ortiz, anunció la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) de la Operación Independencia 200 para la defensa de la nación.

Torres Ortiz informó que, este ejercicio implica el despliegue de «todos nuestros medios y fuerzas en las posiciones alternas» y tiene como objetivo el «desgaste sistemático del enemigo y la protección de las fuerzas propias, a fin de preservarnos para continuar realizando operaciones futuras».

Además, destacó que la ZODI busca dar respuesta inmediata a las 27 acciones territoriales que forman parte de la «Operación Estratégica Acero», considerada una parte fundamental de la defensa integral del territorio.»Nos seguimos preparando y seguimos venciendo», concluyó el comandante.

La Operación Independencia 200, se activó bajo el concepto de una “Resistencia Activa y Defensiva Permanente” y se enmarca en la doctrina de la “Defensa Integral de la Nación”, la cual busca una “ofensiva permanente” de todo el país para “ganar y consolidar la paz”.

T y F/ VTV