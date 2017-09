Odebrecht desmiente a Luisa Ortega Díaz sobre pago a Diosdado Cabello

La empresa brasileña Odebrecht publicó este miércoles un comunicado en su página web www.odebrecht.com en el que desmiente las denuncias realizadas por la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en las que afirmó que la constructora le habría depositado 100 millones de dólares a la empresa española TSE Arietis.

El comunicado reza que: “Después de realizar una exhaustiva búsqueda en sus antiguos sistemas y en los testimonios de sus ex integrantes, Odebrecht afirma que no procede la acusación de haber pagado 100 millones de dólares al ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y que no hizo ningún pago en este valor, directa o indirectamente, a través de terceros o en su nombre, a la empresa española TSE Arietis, citada por la ex fiscal de Venezuela”.

La empresa también niega que haya recibido pagos por trabajos no realizados y reafirma que el ritmo de las obras en ejecución acompaña el cronograma de pagos de los clientes locales. “En los 25 años en que está presente en Venezuela, Odebrecht concluyó proyectos relevantes que se encuentran en pleno funcionamiento, atendiendo a diversas comunidades del país”, aclararon en el texto.

Odebrecht informó que busca comprobar que no hay depósitos hechos a la empresa española TSE Arietis, tal y como apuntó una investigación venezolana; esto luego de que Ortega Díaz afirmara la existencia de casos de corrupción relacionados con la empresa española TSE Arietis.

Esta información sale a la luz luego que durante una reciente visita a Brasil, la ex fiscal venezolana dijera que entregaría pruebas de la implicación de Odebrecht en casos de corrupción en Venezuela. Recordemos que en sus señalamientos Ortega destacó que el dirigente Diosdado Cabello, recibió unos 100 millones de dólares de la constructora brasileña en un depósito para la TSE Arietis, presunta empresa relacionada a familiares de Cabello.

Ortega Díaz, quien fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente por la comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, huyó de Venezuela ante la investigación que se adelantaba por el Tribunal Supremo de Justicia. Recientemente el actual fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab denunció que durante la gestión de Ortega Díaz no fueron investigados graves casos de droga, extorsión, corrupción y violación de Derechos Humanos.

Texto/CO

Fuente/Noticias 24

Foto/Archivo