Olimpiadas de Robótica 2026 priorizan equidad y creatividad

La edición 2026 de las Olimpiadas de Robótica Creativa (ORC) pone énfasis riguroso en equidad técnica y pertinencia estratégica, con inscripciones abiertas hasta el 27 de marzo a través de la plataforma oficial.

Se estandarizan insumos, partes y piezas (incluyendo microcontroladores como Arduino, ESP32 y Microbit) para reducir desigualdades económicas entre equipos y posicionar la creatividad como factor determinante del éxito.

Los proyectos deberán vincularse a los 14 Motores Productivos de la Agenda Económica Bolivariana, asegurando que el talento joven responda a necesidades reales del país.

El reglamento exige «ingenio creativo»: prohíbe explícitamente diseños de terceros sin modificaciones sustanciales, demandando dominio profundo en lógica de programación e interconexión de componentes.

El comité evaluador aplicará sanciones severas, como descalificación, a quienes no demuestren autoría intelectual y técnica de sus prototipos.

Preparativos en Anzoátegui, Carabobo y Sucre

Paralelamente, en los estados Anzoátegui, Carabobo y Sucre se ejecutan intensos preparativos con talleres especializados de robótica y programación, con el propósito de fortalecer las capacidades investigativas de los estudiantes que participarán en las ORC.

Estas actividades, coordinadas por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite), involucran a instituciones educativas públicas y privadas, academias, diversos actores del ecosistema robótico, fortaleciendo la representación regional con énfasis en innovación autóctona y documentación técnica rigurosa.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano, a través de los Semilleros Científicos, fortalece el pensamiento lógico y las habilidades técnicas de las nuevas generaciones, consolidando a Venezuela como un referente de innovación educativa.

Formación en Portuguesa

En Portuguesa, Fundacite organizó una jornada intensiva de capacitación en el Complejo Educativo Dr. César Lizardo, ubicado en la ciudad de Guanare, para estudiantes.

El taller de Metodología y Normativas de Elaboración de Informes Técnicos, facilitado por Lisett Rojas, sistematiza proyectos robóticos para competencias nacionales e internacionales.

«No solo se trata de construir robots, sino de comunicar la ciencia con propiedad. Estamos formando a los futuros investigadores de la Patria», destacó Lisett Rojas.

Esta masificación científica fortalece vocaciones en ingeniería y tecnología en todo el territorio venezolano.

Prensa Mincyt