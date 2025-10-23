OMS advierte que la hambruna en Gaza continúa pese al alto al fuego

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este jueves que la hambruna en la Franja de Gaza persiste a pesar del alto al fuego, debido a la insuficiente entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de “catastrófica” la situación alimentaria, subrayando que la cantidad de suministros que ingresa actualmente “no puede reducir el nivel de hambruna”. “La ayuda es significativamente baja, no llega lo suficiente para aliviar el sufrimiento de la población”, afirmó.

Según el funcionario, entre 200 y 300 camiones logran acceder diariamente a la región, una cifra muy por debajo de los 600 necesarios para atender las necesidades básicas de los más de dos millones de habitantes de Gaza.

Tedros también señaló que una parte importante de los cargamentos que ingresan corresponden a envíos comerciales, lo que agrava el panorama humanitario, ya que la mayoría de las familias carece de recursos para adquirir alimentos. “Mucha gente no puede permitirse comprar nada”, lamentó.

La OMS reiteró su llamado urgente a la comunidad internacional para garantizar el flujo constante y seguro de ayuda humanitaria hacia Gaza, enfatizando que la paz debe ir acompañada de medidas concretas que aseguren la supervivencia y dignidad de la población civil.

T/CO