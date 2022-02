OMS agradece Venezuela su respuesta efectiva ante la Covid-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció a Venezuela, representada por la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por su llamado constructivo sobre la situación y respuesta a la Covid-19.

«Gracias vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez por un llamado constructivo sobre la situación y respuesta a la COVID-19, y los esfuerzos para ampliar el acceso a las vacunas en Venezuela, La Organización Mundial de la Salud (OMS) y mecanismo COVAX, continuarán su apoyo para lograr la equidad de vacunación», así lo expresó Adhanom Ghebreyesus a través de sus redes sociales.

Por su parte, la vicepresidenta Rodríguez por la misma vía, agradeció al director de la OMS su cooperación con elpueblo venezolano en lalucha contra el coronavirus. «… Abogamos x el fin de la inequidad vacunal en el mundo y destacamos la efectividad de las vacunas Sputnik V, Sinopharm y Abdala en Venezuela», agrgó en su trino.

Gracias @delcyrodriguezv, 🇻🇪 Executive Vice President, for a constructive call on #COVID19 situation and response, and efforts to scale up access to vaccines in #Venezuela. @WHO and #COVAX partners will continue their support to achieve #VaccinEquity. pic.twitter.com/NqVlitaCEo

