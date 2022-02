OMS alerta de contaminación por desechos generados por Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes que el empleo desmedido e incorrecto de medios de protección por causa de la pandemia de la Covid-19 convertidos en desechos sólidos, constituyen una seria amenaza al medio ambiente y a la propia salud pública.

Detalla la OMS en su último informe que decenas de miles de toneladas de mascarillas faciales, guantes y gorros quirúrgicos desechables, se han convertido en una preocupante fuente de contaminación, al terminar en drenajes, ríos y océanos, a la par de residuos plásticos.

En tal sentido detalla el ente sanitario global que desde marzo de 2020 hasta noviembre del año pasado, unas 87.000 toneladas de medios de protección se enviaron a disímiles países, y el 75 por ciento de las mismas culminó como desecho en vertederos, ríos y mares.

Cabe señalar que las mascarillas desechables generalmente son de fibras sintéticas, las cuales por su resistencia podrían tardar hasta 450 años en degradarse; convirtiéndose en agentes contaminantes del subsuelo y cuerpos de agua; así como también alterando el equilibrio de especies y deviniendo en foco infeccioso para alimentos de consumo humano.

Eso sumado a otras 144 toneladas de desechos que se correspondieron con la aplicación de vacunas, consistentes en jeringuillas, agujas y cajas de seguridad.

Para tener una idea de la magnitud de la contaminación, durante el periodo en cuestión solamente en la urbe china de Wuhan los desperdicios médicos aumentaron en casi seis veces, entiéndase unas 240 toneladas diarias.

Mientras, en Teherán el incremento fue de 110 toneladas por día; y otras 16 correspondieron a los residuos por este concepto en México, entre otras naciones con volúmenes elevados, siendo las más preocupantes aquellas de menores ingresos y con entornos costeros.

Al respecto la coordinadora de ciencia y políticas de salud sin daño de OMS, Ruth Stringer, señaló que “ante la Covid-19, la gestión de los desechos de la atención de salud es más importante que nunca para proteger a las comunidades, los trabajadores de la salud y el planeta, así como para prevenir la contaminación”.

A nivel mundial la superficie de los océanos representa aproximadamente el 71 por ciento del planeta, y ha absorbido cerca del 90 por ciento del calor generado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que gravitan en el sistema terrestre; además del 25 de las emisiones de carbono.

De ahí que el incremento de desechos de todo tipo eleve notablemente los riesgos para los ecosistemas marinos, y afecte la subsistencia de comunidades costeras.

Ante lo cual la OMS instó a los países a reforzar la gestión de estos desechos, mediante un tratamiento especial por su condición de residuos biológicos infecciosos; así como también emplear cubre bocas de tela con tres capas para reducir el uso de mascarillas quirúrgicas.

